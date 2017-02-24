員警值勤猝死 留下雙眼失明兒子
台東縣警局員警陳文俊，日前值夜班勤務，發生急性心肌梗塞不治，年僅46歲，留下雙眼失明兒子和就讀小學女兒，明天將舉行告別式。
陳文俊於15日擔任「電腦機房人員輪值」留守值日勤務，16日凌晨3時許因身體不適昏倒，經緊急送醫急救，宣告不治。
台東縣警察局表示，陳文俊警政工作24年，辦理「警政資訊建置」工作20年，對警局發展警政資訊工作（如警政知識聯網、防毒系統、資產系統及維護、警政應用系統管理推行、資訊會議中心建置工程、開發E等警察知識網站、架設網頁式電子郵件系統、設計警察局網站首頁、網路投票系統）等，功不可沒。
陳文俊英年早逝，台東縣警察局長官、同仁相當錯愕，擔心陳文俊遺孀及老母的未來生活外，更憂心雙眼失明的兒子及年幼國小求學中的女兒。
台東縣警察局為了減少家屬負擔，除積極動員所有資源並策動員警樂捐資助外，也立即成立治喪委員會，邀請縣長黃健庭擔任主委。
台東縣警察局長黃慶惠感謝各界關心，在未來的警政工作上，警察局仍將抱著為國家、百姓全力以赴外，將更加注意員警的工作環境、身體狀況，使同仁在工作職場，保持良好健康的身心。1060224
(中央社)
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