澎湖新灣區 馬公第一漁港打造遊艇基地

澎湖發展休閒型海洋觀光旅遊，23日與國內外遊艇等集團簽署合作備忘錄，未來將打造澎湖第一漁港成澎湖新灣區的遊艇生活天堂。

澎湖發展休閒型海洋觀光旅遊合作備忘錄簽署活動，由澎湖縣長陳光復、經濟部商業研究院董事長許添財、新加坡悅榕集團副總裁林俊雄與國內亞果遊艇董事長候佑霖等人共同完成簽署。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖海島位處台灣海峽，地理位置，海島景色，是世界最美麗海灣，開發遊艇藍海市場深具潛力。

澎湖縣政府將馬公第一漁港規畫澎湖新灣區的觀光遊憩港，去年招商由亞果取得經營權，第一期將設置55個遊艇船席泊靠之棧橋浮動碼頭，打造一處開放型的國際級遊艇碼頭基地，其中新加坡悅榕集團率先插旗，未來提供兩岸三地遊艇泊靠，同時也將爭取遊艇會展，帶動各式旅遊的加值。

經濟部商業研究院也計畫在今年6月率先推出「台澎遊艇生活節」，屆時各地遊客可搭遊艇在海上觀賞花火。

馬公第一漁港早年是馬公港區最熱鬧的地區，擁有良好的視野與開放水域，緊臨馬公商港區，串連媽宮城、第二、三漁港，是一個重要的遊客動線，在第三漁港的擴建及漁業中心的轉移後，導致第一漁港沒落，縣府朝轉型為「休閒專用區域」，未來將規畫澎湖新灣區，發展遊艇休閒觀光。1060224

(中央社)