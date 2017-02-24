澎湖縣政府攜手業者 打造台灣成亞洲邁阿密

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頂著世界最美麗海灣的光環，澎湖積極開發海上遊艇旅遊，澎湖縣政府與商研院、悅榕集團、亞果遊艇公司簽訂合作備忘錄，產、官、研通力打造台灣成為亞洲邁阿密。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖擁有世界最美麗海灣的認證，澎湖之美躍昇國際舞台，尤其蔚藍天空、清澈海水、潔淨沙灘，這正是台灣發展遊艇旅遊的第一站。

23日商研院董事長許添財、澎湖縣長陳光復、新加坡悅榕集團飯店副總裁林俊雄、亞果遊艇租賃公司董事長侯佑霖齊聚一堂，共同簽署合作備忘錄，宣布將攜手合作整合國內遊艇生活圈。

許添財指出，尤其看好澎湖海上旅遊的優勢與潛力，所以商研院積極尋求國內外遊艇業者策略聯盟，希望透過跨界整合資源，帶動台灣整體遊艇旅遊業的蓬勃發展。

陳光復表示，這是澎湖觀光發展的新契機，未來通過各方力量結合，勢必將大幅提升澎湖觀光力；這次4方合作案順利推展，澎湖旅遊人數可望提升突破120萬人次，活絡地方產業再創新高峰。

(中時)