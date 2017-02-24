首談王泉仁與麻衣 李晶晶意外用這些單字形容

李晶晶昨上直播節目，首談王泉仁與麻衣。（圖／取自Crystal Lee 李晶晶、佐籐麻衣臉書）

李晶晶視王泉仁為家人。（圖／中時資料照片）

首都客運千金李晶晶2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁離婚，8個月後王泉仁與女星麻衣再婚，育有一子，而李晶晶近來則是以一支接受時尚雜誌專訪的影片爆紅，過程中她中英文夾雜，被網友稱為「晶晶體」，昨(24日)李晶晶接受媒體專訪，首次談及前夫與麻衣，她再度以晶晶體形容兩人。

據《蘋果日報》報導，李晶晶昨上《蘋果》直播節目，線上教英文也接受網友提問，有人請他用一個單字形容王泉仁，她回應：「Family（家人）」，透露與王泉仁至今感情已昇華成家人，兩人13、14歲時便認識，如今已放下昔日是非種種。

又有人問李晶晶會祝福王泉仁與麻衣嗎？李晶晶大器說：「當然，他們開心我也開心」，會不會討厭麻衣？李晶晶則搖頭說：「她看起來很Sweet（甜美），身材比我好！」

(中時電子報)