低碳觀光 澎管處提供免費自行車達人領騎服務
為迎向世界最美麗海灣，推動低碳觀光遊程，澎湖國家風景區管理處與澎湖自行車協會自3月1日起，辦理全國首創自行車達人領騎導覽解說服務，向臺灣車友行銷單車旅遊，歡迎來體驗、享受時速20公里的澎湖之美。
澎管處規劃「馬公-浪漫人文祕徑」休閒級、「澎南、湖西-黃金海岸祕徑探索」運動級，及「白沙、西嶼-藍海烽煙祕徑探索」挑戰級等3條不同類型的路線，將澎湖綿密的單車路網整合串聯，車友可以依體能及安排時間選擇適合的路線，沿途並可欣賞充滿豐富、超凡的人文與自然景致，一次飽覽澎湖最美麗的風景。
來澎湖單車旅遊的車友除了享有免費的達人領騎服務外，澎管處還特別推出一連串活動，包含：透過申請車友憑機（船）票兌換澎湖生活博物館門票1張，或將澎湖單車旅遊之感想及照片PO至「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」Facebook粉絲專頁自行車季專區，於活動結束後即有機會抽中限量版半截式車衣。
澎管處表示，自3月1日起到6月30日止，歡迎以自行車方式至澎湖旅遊5人以上的團體，透過網站上的便民服務/線上預約系統申請。
(中時)
關鍵字：澎管處、自行車、免費自行車達人領騎服務、澎湖
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。