春天就要粉嫩鮮貨！網購粉紅商品人氣旺

櫻粉鈦晶鍋。(業者提供)

粉紅電鍋。(業者提供)

粉紅外套。(業者提供)

行李箱。(業者提供)

時序進入春天，賞櫻看花成為季節限定盛事，購物平台業者東森購物觀察到，2月起的粉紅色系商品買氣也特別熱門，粉紅色與粉嫩色系的商品銷售量增加超過3成5，消費者高達8成皆為23歲至39歲女性為主。東森購物表示，女性消費者在家庭與消費市場中擁有巨大的消費決策與購買力道，是網購零售的重要消費客群來源。

在冬天的沉穩色調後，粉嫩色系商品隨春天繁花盛開當道，季節限定的粉色商品討喜度高，針對原本就銷售甚佳的產品，廠商也趁此季節推出粉嫩色調商品，再創產品生命週期，提升產品銷售量。

熱門商品如粉紅色的電鍋，單月最高賣出超過2萬組；粉紅色的廚具例如心型鍋、平底鍋與燉鍋的整體銷售量都比其他顏色高出3成以上；春天乍暖還寒，新款式的粉紅色風衣2月至今已售出近1千5百件以上，較其他顏色的風衣高出5成；居家用品如粉紅色保溫杯、行李箱、護手膏、身體潤膚露等；粉紅系甜點也人氣也暢旺，如草莓口味的蛋糕、冰淇淋、果乾與餅乾等銷售量較平日成長約2成。

東森購物即日起到2月28日推出「一起春遊購」春季購物優惠活動，消費不限金額買就送價值1,700元折價劵；消費滿2件即可享週週抽2名dyson空氣清淨機的機會。

(工商)