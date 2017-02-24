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秀肌肉？美濱海戰鬥艦官兵南海戲水

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／台北報導
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科羅拉多號
停駛在南海水域的科羅拉多號濱海戰鬥艦。（美國海軍）

或許是為了展示肌肉，並捍衛其在國際水域的自由航行權，美國海軍公佈了獨立級濱海戰鬥艦科羅納多號（USS Coronado）的官兵，利用軍艦休息的時候在南海游泳的照片。

跳水嬉戲的美國水兵
從科羅拉多號上跳入南海內的美國海軍官兵。（美國海軍）

由於稍早美國總統川普曾經對中共填海造陸的行為提出質疑，科羅納多號官兵在南海游泳嬉戲的照片，是否引發北京方面的抗議，值得給予後續觀察。

(中時電子報)

在水中嬉戲的美國海軍官兵
在南海水域裡游泳嬉戲的美國海軍官兵。（美國海軍）

剖析川普的海軍戰略
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關鍵字：美國海軍濱海戰鬥艦南海獨立級科羅拉多號
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