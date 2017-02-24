周湯豪萬人迷 國高中都有把到校花

藝人周湯豪睽違4年再次回歸戲劇，今天出席新戲「鐘樓愛人」開鏡，他在片中是萬人迷，提到學生時期怎麼把妹，周湯豪笑說，「小時候都是別人追我，長大行情比較差」。

台視、東森時空愛情偶像劇「鐘樓愛人」，今天上午在東森電視開鏡，包括主要演員周湯豪、孟耿如、黃薇渟、楊銘威、郭鑫等演員都出席。

片中周湯豪穿越時空回到大學時代，大學念音樂學院，沒有校園生活，正好藉拍戲重新體驗，戲裡是萬人迷的他，提到要是回到過去，整人、把妹的方式也不同，不過他說，「小時候都是別人追我，長大行情比較差」，但國中、高中都有把到校花，還說這是「基本配備啊」。

不過萬人迷的周湯豪也有困擾，「小時候紙星星拿到不知道幾罐，拿到都很火大、賭爛，但現在想想很費工」。

提到可接受女友年紀的差距，周湯豪說，以前大他8歲都還可接受，但現在會希望年齡和他近一點，媽媽比莉對他的交往對象都不會反對，只要對他好都行。

周湯豪去年底因新歌「帥到分手」成功翻紅，他今天表示，沉寂4年做一張專輯，從零開始，這次再度回歸戲劇，難免又會再度關注戀情、緋聞，問他現在是否單身，「永遠單身啊，結婚前都單身」，也說沒時間談戀愛，認為感情是私人的事情，但如果有好消息會和大家分享。1060224

(中央社)