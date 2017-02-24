竹縣訪日玻璃藝術 邀黑木國昭來台參展
新竹縣長邱鏡淳赴日參訪，今天到日本玻璃藝術大師黑木國昭位於宮崎市的綾町玻璃工房參觀，並邀請他到竹縣參展、交流，讓台灣民眾欣賞他的玻璃藝術作品。
新竹縣政府今天表示，邱鏡淳參觀日本玻璃藝術大師黑木國昭的綾町玻璃工房，欣賞店內展示配合今年生肖的「金雞」玻璃藝品，讓邱鏡淳眼睛一亮；此外，邱鏡淳在大師指導下，也體驗口吹玻璃。
邱鏡淳對於黑木國昭的玻璃藝術作品感到相當有興趣，除了體驗、欣賞外，也誠摯邀請黑木國昭到新竹縣展覽、交流，讓浪漫台三線計畫在新竹縣增加國際亮點。
竹縣府指出，黑木國昭的作品融合日本傳統美學與玻璃工藝，櫻花、富士山等日本意象，經他的巧思與匠心，淬鍊出結合日本美學、文化與歷史以及西方玻璃藝術的作品。
黑木國昭曾獲國家卓越技能「現代名匠」、「亞洲藝術榮華勳章」等肯定，他多次到台灣舉辦個展，西元2000年新竹玻璃工藝博物館開幕時，他也曾舉行個展，「光琳」、內雕燈「台灣風景」作品被永久收藏。
黑木國昭的作品並獲日本皇室、北京故宮博物院及丹麥玻璃藝術館列為永久收藏，國立歷史博物館也收藏他的作品，前總統馬英九接見黑木國昭時，曾稱許他是世界級的玻璃藝術創作大師。
縣府指出，邱鏡淳一行人還參觀宮崎縣農業試驗場，觀摩食品安全分析的作法，並考察宮崎縣污水處理設施。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。