竹縣訪日玻璃藝術 邀黑木國昭來台參展

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新竹縣長邱鏡淳赴日參訪，今天到日本玻璃藝術大師黑木國昭位於宮崎市的綾町玻璃工房參觀，並邀請他到竹縣參展、交流，讓台灣民眾欣賞他的玻璃藝術作品。

新竹縣政府今天表示，邱鏡淳參觀日本玻璃藝術大師黑木國昭的綾町玻璃工房，欣賞店內展示配合今年生肖的「金雞」玻璃藝品，讓邱鏡淳眼睛一亮；此外，邱鏡淳在大師指導下，也體驗口吹玻璃。

邱鏡淳對於黑木國昭的玻璃藝術作品感到相當有興趣，除了體驗、欣賞外，也誠摯邀請黑木國昭到新竹縣展覽、交流，讓浪漫台三線計畫在新竹縣增加國際亮點。

竹縣府指出，黑木國昭的作品融合日本傳統美學與玻璃工藝，櫻花、富士山等日本意象，經他的巧思與匠心，淬鍊出結合日本美學、文化與歷史以及西方玻璃藝術的作品。

黑木國昭曾獲國家卓越技能「現代名匠」、「亞洲藝術榮華勳章」等肯定，他多次到台灣舉辦個展，西元2000年新竹玻璃工藝博物館開幕時，他也曾舉行個展，「光琳」、內雕燈「台灣風景」作品被永久收藏。

黑木國昭的作品並獲日本皇室、北京故宮博物院及丹麥玻璃藝術館列為永久收藏，國立歷史博物館也收藏他的作品，前總統馬英九接見黑木國昭時，曾稱許他是世界級的玻璃藝術創作大師。

縣府指出，邱鏡淳一行人還參觀宮崎縣農業試驗場，觀摩食品安全分析的作法，並考察宮崎縣污水處理設施。1060224

(中央社)