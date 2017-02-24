李逸洋政壇歷練豐富 具協調執行力

我要評比

新科考試院副院長李逸洋曾任記者、鐵工，也賣過豬肉，政壇歷練豐富，具執行力與協調力，且是拚命三郎；最為人熟知的是李逸洋還有音樂天賦，會薩克斯風等20多種樂器。

李逸洋西元1955年出生，基隆人；1986年6月，時任台北市議員的陳水扁、黃天福和李逸洋因蓬萊島案入獄，被譽為「蓬萊島三君子」，也奠下李逸洋和陳水扁的深厚關係。

李逸洋1989年踏入政壇，當選台北市議員並連任，之後在政壇歷經台北市政府民政局長、內政部政務次長、人事行政局長，2006年接任內政部長；行政經歷豐富，具執行力與協調能力，任內頗受好評。

陳水扁連任台北市長失利卸任後，李逸洋只喘息3天，就為進軍2000年大選預做準備，出任福爾摩沙辦公室主任，是民進黨內公認的拚命三郎。

李逸洋擔任北市府民政局長期間，大力推動戶政業務，戶政業務革新讓市民耳目一新，更是全亞洲第一個通過ISO認證的行政機關。

宗教界40年來毫無共識的宗教團體法草案，在李逸洋擔任內政部次長期間，終於拍板，凸顯李逸洋的協調能力。從內政部政次轉任人事行政局長，李逸洋也開風氣之先引進績效制度，並大力精簡政府人事，替國庫省下大筆公帑。

此外，最為人熟知的是李逸洋的音樂天賦，從長笛、豎笛、雙簧管、法國號、短號、小號、薩克斯風等，會20多種樂器，媒體曾以「怪傑」形容。

2008年政黨輪替後，李逸洋卸下政務官職務，當時因為特別費案官司纏身，找其他工作難，李逸洋投身二手管樂器販售。

從考試院保訓會主委到考試院副院長，李逸洋在政壇又多一歷練，對李逸洋而言，最大挑戰還是年金改革。1060224

(中央社)