白天賣菜晚上改槍 男子遭逮
甘姓男子夥同友人經營槍枝改造工廠，白天陪父親在新北市某市場賣菜，晚上則熬夜改槍，台北市政府警察局大安分局循線破獲改造工廠，並逮捕甘姓男子等人。
大安分局調查，甘姓男子等人在新北市、花蓮縣一帶經營槍枝改造工廠並販售，為掩人耳目，甘姓男子白天陪父親到市場賣菜，佯裝作息正常，事實上利用夜晚改槍，警方掌握相關證據，昨天持搜索票前往查緝。
甘姓男子等人行事小心，知道警方已進入住處時，立即反鎖房門，爭取時間丟棄槍械、湮滅證物，警方隨即破門而入，取回甘姓男子從窗外丟棄的槍枝、電子磅秤，當場查獲非法持有改造手槍1枝、半成品手槍1枝、空氣長槍1枝、子彈28發、火藥、空彈殼、槍枝零件、電鑽及砂輪機等改造工具。
甘姓男子等人坦承持有扣案證物，警方訊後移送法辦，持續追查槍枝來源及販售管道。1060224
(中央社)
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