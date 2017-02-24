陸網文抄襲風 自動寫作軟體可完成小說

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中國大陸掀起網路文學熱潮，卻也同步出現嚴重抄襲風，不少大陸電商平台還銷售「自動寫作軟體」，標榜可協助快速設計人物、設計梗概，快速自動生成草稿，以快速完成一部小說。

大陸北京青年報今天報導，大陸曾熱播的電視劇「錦繡未央」，改編自大陸網路小說「庶女有毒」，有志工花3年時間整理發現，這部作品抄襲二月河的「乾隆皇帝」、溫瑞安的「溫柔一刀」、曹雪芹的「紅樓夢」、王實甫的「西廂記」等200多部作品。

不少僅如此，正在大陸熱播的電視劇「三生三世十里桃花」的原小說作者唐七公子也遭指責涉嫌抄襲。曾熱播的陸劇「花千骨」原著小說一樣被指涉嫌抄襲4部網路小說。

阿里巴巴集體旗下的網路文學平台「阿里文學」總編輯周運表示，繼盜版之後，抄襲風潮已成為大陸網路文學極為嚴重的現象。

大陸網文界抄襲風潮的背後，也有新科技工具的幫忙。在大陸電子商務平台上可以發現許多賣家銷售「自動寫作軟體」，售價從人民幣10元至2000元（新台幣46元至9200元）不等。

「自動寫作軟體」標榜可以幫助用戶梳理思路，快速設計人物，快速設計梗概，快速調整語境片段，快速自動生成草稿，快速定位數據，快速修改草稿。

不少軟體還標榜內置武俠、科幻、懸疑、勵志、宮鬥、言情、商戰、復仇、廣告、軟文、情書、童話等模組，號稱「輕輕一點，就可生成一個完整梗概」。

對於網文界抄襲風盛行，大陸網路文學平台已有不少因應措施，例如阿里文學平台就開啟機器學習加人工判定的雙重機制來鑑定是否抄襲，同時還有讀者和作者的投訴管道。1060224

(中央社)