陸網文抄襲風 自動寫作軟體可完成小說
中國大陸掀起網路文學熱潮，卻也同步出現嚴重抄襲風，不少大陸電商平台還銷售「自動寫作軟體」，標榜可協助快速設計人物、設計梗概，快速自動生成草稿，以快速完成一部小說。
大陸北京青年報今天報導，大陸曾熱播的電視劇「錦繡未央」，改編自大陸網路小說「庶女有毒」，有志工花3年時間整理發現，這部作品抄襲二月河的「乾隆皇帝」、溫瑞安的「溫柔一刀」、曹雪芹的「紅樓夢」、王實甫的「西廂記」等200多部作品。
不少僅如此，正在大陸熱播的電視劇「三生三世十里桃花」的原小說作者唐七公子也遭指責涉嫌抄襲。曾熱播的陸劇「花千骨」原著小說一樣被指涉嫌抄襲4部網路小說。
阿里巴巴集體旗下的網路文學平台「阿里文學」總編輯周運表示，繼盜版之後，抄襲風潮已成為大陸網路文學極為嚴重的現象。
大陸網文界抄襲風潮的背後，也有新科技工具的幫忙。在大陸電子商務平台上可以發現許多賣家銷售「自動寫作軟體」，售價從人民幣10元至2000元（新台幣46元至9200元）不等。
「自動寫作軟體」標榜可以幫助用戶梳理思路，快速設計人物，快速設計梗概，快速調整語境片段，快速自動生成草稿，快速定位數據，快速修改草稿。
不少軟體還標榜內置武俠、科幻、懸疑、勵志、宮鬥、言情、商戰、復仇、廣告、軟文、情書、童話等模組，號稱「輕輕一點，就可生成一個完整梗概」。
對於網文界抄襲風盛行，大陸網路文學平台已有不少因應措施，例如阿里文學平台就開啟機器學習加人工判定的雙重機制來鑑定是否抄襲，同時還有讀者和作者的投訴管道。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。