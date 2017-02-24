洪文棟私生子打官司 盼實現母遺願認祖歸宗
男子徐國璋自稱是楊麗花丈夫洪文棟的私生子，從美國返台提出確認親子關係訴訟，日前他還跑到位在天母區的洪文棟、楊麗花的住宅，想要見父親一面，徐自稱，自從母親2005年過世後，就沒有再見到洪文棟，並稱，10歲時第一次返台見父親，洪文棟還請吃生魚片，現在每吃到生魚片，都會想到父親落而淚，希望能透過官司見父親一面。
56歲的男子徐國璋說，母親過世後，遺願就是希望他能認祖歸宗，父親洪文棟曾在他10歲的時候請他吃飯，他第一次與父親吃生魚片，到了高中，洪文棟曾經送他手錶，總共見面7次，但自母親在2005年過世後，洪文棟就一直不願見他。
徐表示，曾經透過秘書聯絡，但都沒有音訊，日前還跑到天母的住宅，希望能見父親一面，卻被拒於門外，只為了完成母親的遺願，他才委託律師提出確認親子關係的訴訟，而徐自稱身體不好，希望能在有生之年，能夠與父親培養感情，但洪並沒有現身。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。