洪文棟私生子打官司 盼實現母遺願認祖歸宗

男子徐國璋自稱是歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟的私生子，手拿母親與洪文棟的照片到法院提出確認親子關係的訴訟。（李文正攝）

男子徐國璋自稱是楊麗花丈夫洪文棟的私生子，從美國返台提出確認親子關係訴訟，日前他還跑到位在天母區的洪文棟、楊麗花的住宅，想要見父親一面，徐自稱，自從母親2005年過世後，就沒有再見到洪文棟，並稱，10歲時第一次返台見父親，洪文棟還請吃生魚片，現在每吃到生魚片，都會想到父親落而淚，希望能透過官司見父親一面。

56歲的男子徐國璋說，母親過世後，遺願就是希望他能認祖歸宗，父親洪文棟曾在他10歲的時候請他吃飯，他第一次與父親吃生魚片，到了高中，洪文棟曾經送他手錶，總共見面7次，但自母親在2005年過世後，洪文棟就一直不願見他。

徐表示，曾經透過秘書聯絡，但都沒有音訊，日前還跑到天母的住宅，希望能見父親一面，卻被拒於門外，只為了完成母親的遺願，他才委託律師提出確認親子關係的訴訟，而徐自稱身體不好，希望能在有生之年，能夠與父親培養感情，但洪並沒有現身。

(中時)