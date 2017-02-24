經典賽》韓派張元準抗古巴 中華要注意!

經典賽韓國對中華，預料派左投梁玹種或張元準先發。圖為經典賽國手林益全。(中央社資料照)

經典賽(WBC)預賽與中華隊同為A組的韓國隊，結束沖繩移地訓練，返國後將與古巴隊進行3場熱身賽，明天(25日)派張元準先發，中華隊要好好注意這位左投表現，因為中華隊在經典賽可能會與他交鋒。

韓國隊教練團初步規劃斗山熊張元準、起亞老虎梁玹種、LG雙子星車雨燦等人是先發投手人選，由於中華隊對左投打不好在國際賽出了名，韓國隊屆時對中華隊之戰應派左投擔任先發，預料不是梁玹種，就是張元準。

張元準效力斗山熊隊，去年戰績15勝6敗、自責分率3.32，是斗山熊能贏得總冠軍的功臣，曾在2013年於台灣舉行的經典賽對中華隊擔任先發。梁玹種去年戰績10勝12敗、自責分率3.68，中華隊在2014年仁川亞運曾跟他交過手，中華隊教練團猜測，韓國隊經典賽派他擔任對中華隊先發的可能性最高。

(中時電子報)