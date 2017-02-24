空服員與國道收費員上街抗議 批蔡人後捅刀

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國道收費員與桃園空服員工會24日在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們從勞動部出發，走向總統府。（鄭任南攝）

國道收費員與桃園空服員工會24日在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們舉著標語表達訴求，並從勞動部出發，走向總統府。（鄭任南攝）

國道收費員自救會與桃市空服員職業工會今（24）日下午在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們從勞動部出發，走向總統府。並演出行動劇，批評政府給承諾，卻在達成協議後屢屢跳票，破壞「禁搭便車條款」的規定。

國道收費員自救會、桃園市空服員職業工會聯合舉行「反搭便車反打壓大遊行」，於中午在勞動部集合，下午1時出發前往交通部，再步行至總統府。

國道收費員自救會、桃園市空服員職業工會強烈表達不滿，抗議「搭便車」，並指蔡政府這是在打壓工運抗爭的勢力，刻意操作「你們去爭，爭不到你倒楣，爭到時別人也可以分到！」強烈要求蔡政府落實「禁搭便車條款」。

華航空服員事件起於2016年6月24日，華航空服員發動罷工，隔日新任董事長何煖軒同意訴求，但華航公司在事後跳票。桃園市政府還說要去問華航當時「有沒有要簽團體協約的意圖」。

國道收費員事件原先在2016年8月16日時，成功與蔡政府達成協議，然而非國道收費員自救會的成員卻在此時跳出來，要求政府對所有國道收費員補償。因此，勞動部決議均予以補貼，依經濟狀況調整費用，造成原先自救會成員的補貼金額降低。

(中時)