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空服員與國道收費員上街抗議 批蔡人後捅刀

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「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行
國道收費員與桃園空服員工會24日在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們從勞動部出發，走向總統府。（鄭任南攝）
國道收費員與桃園空服員工會24日在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們舉著標語表達訴求，並從勞動部出發，走向總統府。（鄭任南攝）
國道收費員與桃園空服員工會24日在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們舉著標語表達訴求，並從勞動部出發，走向總統府。（鄭任南攝）

國道收費員自救會與桃市空服員職業工會今（24）日下午在勞動部前舉行「人前風光給承諾 人後陰狠捅一刀」遊行，成員們從勞動部出發，走向總統府。並演出行動劇，批評政府給承諾，卻在達成協議後屢屢跳票，破壞「禁搭便車條款」的規定。

國道收費員自救會、桃園市空服員職業工會聯合舉行「反搭便車反打壓大遊行」，於中午在勞動部集合，下午1時出發前往交通部，再步行至總統府。

國道收費員自救會、桃園市空服員職業工會強烈表達不滿，抗議「搭便車」，並指蔡政府這是在打壓工運抗爭的勢力，刻意操作「你們去爭，爭不到你倒楣，爭到時別人也可以分到！」強烈要求蔡政府落實「禁搭便車條款」。

華航空服員事件起於2016年6月24日，華航空服員發動罷工，隔日新任董事長何煖軒同意訴求，但華航公司在事後跳票。桃園市政府還說要去問華航當時「有沒有要簽團體協約的意圖」。

國道收費員事件原先在2016年8月16日時，成功與蔡政府達成協議，然而非國道收費員自救會的成員卻在此時跳出來，要求政府對所有國道收費員補償。因此，勞動部決議均予以補貼，依經濟狀況調整費用，造成原先自救會成員的補貼金額降低。

(中時)

關鍵字：勞動部桃市空服員職業工會國道收費員自救會總統府反搭便車反打壓大遊行禁搭便車條款
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