閩式建築映眼簾 金門大學特色十足

離島的金門大學具備獨特的在地特色。（陳淑娥攝）

離島的金門大學吸引學子爭相諮詢。（陳淑娥攝）

離島的國立金門大學以教學為基礎，發展創新研究，營造以文化傳承、社會關懷為特色，運用兩岸學術教研優勢之精緻型大學；設校動機為響應「一縣至少一所大學」的教育政策、還金門文風鼎盛的本色、滿足海內外百萬金門人的殷切期盼、促進金門地區的繁榮與進步及為國家社會培育領袖的人才。

觀光管理學系副教授蔡宗憲指出，金門具有古味的閩式建築，人文社會學院以古蹟、修復課程為主，呈現閩式建築特色，同時也配合政府推廣綠建築，打造金門低碳島；在兩岸方面，藉地利之便，與沿海地區大學如廈門大學等締結友好關係，增加下一代競爭力。

在管理學院部分，他強調，致力培養具創新領導之國際管理人才，包括專業導遊、旅行社專業人才、培養餐旅專長；學校也讓學生在外實習半年，可選擇台灣本島高檔飯店等，增加自己的見識及專業。

金門大學同時也祭出優渥獎金拚招生，針對繁星推薦、個人申請、大學考試入學分發、四技二專甄選入學、四技二專聯合登記分發等不同入學管道推出方案。例如繁星推薦、個人申請部分，學科能力測驗總級分達滿級分者，前4學期每學期註冊後發放50萬元獎勵金，錄取國際交換生者可另申請國際交換補助津貼130萬元。

蔡宗憲說，金門位處台灣與兩岸之間，是西進的前線，亦是南向的灘頭堡，金門大學擁有4個學院、17個科系、13個研究所及2個碩士專班，歡迎本島學生一起加入金門大學行列，來一趟漫活又充滿學習力的好地方。

(中時)