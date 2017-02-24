王勝偉敲定合約 2年總值1000萬續留兄弟
去年申請自由球員的中信兄弟內野手王勝偉，今確定與中信球團續約，確定將 2 年總值 1,000 萬的合約，繼續留在中信兄弟。
王勝偉新合約為，第一年月薪38 萬，第二年月薪則來到 42 萬；另外每年還有激勵獎金 20 萬，兩年合約總值共 1,000 萬。
球團表示，王勝偉去年月薪 30 萬，在球隊 9 年來表現穩定，球團給予複數年合約肯定，也是王勝偉職棒生涯第一紙複數年合約，期盼新的球季繼續為球隊貢獻，奪下總冠軍。
(中時電子報)
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