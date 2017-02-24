金正男遭毒殺 南韓：北韓擁大量化武
南韓專家今天表示，北韓擁有多達5000公噸的化學武器，包括用於暗殺北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男的毒物。
法新社報導，金正男上週在吉隆坡機場遭毒殺，馬來西亞警方今天說，自金正男眼睛與臉上採樣化驗發現VX神經毒劑。
大馬警方目前拘留3人，包括印尼和越南女子及1名北韓男子，但想訊問另7人，其中4人據信已逃到平壤。
南韓國防部在2014年國防白皮書中表示，北韓1980年代開始製造化武，估計存量約2500到5000公噸。
2012年國防白皮書指出，北韓在8處有化武製造設施，包括東北部港市清津（Chongjin）與西北部新義州市。
南韓智庫「韓國防衛網」（Korea Defence Network）分析家李一宇（Lee Il-Woo，音譯）告訴法新社：「北韓據信擁有大量VX，這能以低成本輕易製出。」
他表示，約在百年前逐漸發展，VX可在小型實驗室或製造農藥的設施製造。
他還說：「化學和生物武器能以大砲、飛彈及飛機等各種方式施放。」（譯者：中央社盧映孜）1060224
(中央社)
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