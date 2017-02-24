彰化縣部分鄉鎮市停水 估25日上午恢復

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台中市自來水幹管漏水搶修，影響彰化縣彰化市、鹿港鎮、花壇鄉、線西鄉、和美鎮、伸港鄉停水或降壓，直到明天上午11時。

彰化縣政府建設處今天表示，因台中市北屯區軍功路主幹管排氣閥漏水搶修，台水公司第十一區管理處彰化給水廠供水轄區，停水到25日上午11時，請民眾留意勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，並關閉抽水機電源，配合節約用水，小心火燭。

縣府建設處表示，停水地區為彰化市、鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘里、花壇鄉白沙、岩竹村；水壓降低地區為線西鄉、和美鎮、伸港鄉。恢復供水初期，水質、水量較不穩定，請民眾煮沸水才飲用。

建設處表示，因應停水，水公司設置臨時加水站。

臨時加水站地點為自來水公司第十一區管理處門口右側、華陽市場對面、彰興國中大門右側、延平公園、建寶里、彰化縣政府停車場旁、泰和派出所、弘鑫生鮮超市、彰化高工、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、玉皇宮、彰德國中、廣鳳宮、民權里華山路41號巷口、彰化市立幼兒園旁、和美鎮糖友里庚辛診所前。1060224

(中央社)