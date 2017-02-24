NBA》就是要橫掃！勇士逆轉擊沉快艇
就算上半場落後16分，也沒法撼動勇士本季想要橫掃快艇決心！柯瑞再次大發神威，尤其第3節獨拿20分，帶領勇士單節轟進50分，勇士最終123比113逆轉擊敗少了主控保羅的快艇，雙方本季4次對決，勇士全以大勝收場。
快艇第2節防守相當出色，壓迫勇士打了快5分鐘才投進第1球，也讓快艇一度領先到16分，可是別忘了勇士在主場擁有絕對優勢，到了第3節，局勢完全逆轉，柯瑞與杜蘭特攜手開火，單節轟進50分之多，真的又夠誇張！
其中柯瑞更是火力全開，第3節還剩30.7秒先完成「四分打」，然後又在此節槍響同時飆進大號三分球，完全把快艇打傻，勇士也從上半場打完落後12分，變成打完前3節領先12分，從中可見勇士恐怖的反撲能力。
柯瑞再把比賽變成他的個人秀，全場投16中10，包含三分球10投中6，攻下全場最高35分，另有7籃板、5助攻與4抄截，杜蘭特也有25分、15籃板與7助攻，「浪花弟」克雷湯普生18分、4助攻。
苦吞雙方對戰10連敗的快艇，則以小瑞弗斯與克勞佛各有19分最高，狄安卓喬丹17分、11籃板，費爾頓13分，布雷克葛瑞芬雖有12分、8助攻與5籃板，投13中3、罰9中5的手感卻很不理想。
(中時電子報)
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