經典賽官網看好日本擠進4強

世界棒球經典賽（WBC）官網，今天介紹2017經典賽B組各隊，官網分析，日本陣中雖僅有青木宣親是美國職棒大聯盟現役球員，仍是名列前茅的熱門隊伍，被看好可望晉級準決賽。

WBC官網分析，雖然日職日本火腿隊「二刀流」球星大谷翔平因傷不打經典賽，但是日本隊的投手水準，仍足以應付在預賽對付澳洲、古巴與中國大陸。

而「紅色閃電」古巴因陣容大換血，而且是首次沒有內野手古利耶（Yulieski Gurriel）在陣中的國家隊打經典賽，只有戴斯潘（Alfredo Despaigne）及塞培德（Frederich Cepeda）是老將，其他多年輕選手。

雖然如此，不過古巴的年輕選手像是前國家隊教練的兒子梅薩（Victor Mesa Jr.），哥哥是美國職棒大聯盟紐約大都會隊強棒的塞佩達斯（Yoelkis Cespedes），都是英雄出少年的好手。

至於中國大陸與澳洲，則與古巴的實力有段落差，不過澳洲投手布萊克利（Travis Blackley）與薩普洛德（Warwick Saupold）都是有大聯盟經驗的球員。1060224

(中央社)