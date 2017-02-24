經典賽官網看好日本擠進4強
世界棒球經典賽（WBC）官網，今天介紹2017經典賽B組各隊，官網分析，日本陣中雖僅有青木宣親是美國職棒大聯盟現役球員，仍是名列前茅的熱門隊伍，被看好可望晉級準決賽。
WBC官網分析，雖然日職日本火腿隊「二刀流」球星大谷翔平因傷不打經典賽，但是日本隊的投手水準，仍足以應付在預賽對付澳洲、古巴與中國大陸。
而「紅色閃電」古巴因陣容大換血，而且是首次沒有內野手古利耶（Yulieski Gurriel）在陣中的國家隊打經典賽，只有戴斯潘（Alfredo Despaigne）及塞培德（Frederich Cepeda）是老將，其他多年輕選手。
雖然如此，不過古巴的年輕選手像是前國家隊教練的兒子梅薩（Victor Mesa Jr.），哥哥是美國職棒大聯盟紐約大都會隊強棒的塞佩達斯（Yoelkis Cespedes），都是英雄出少年的好手。
至於中國大陸與澳洲，則與古巴的實力有段落差，不過澳洲投手布萊克利（Travis Blackley）與薩普洛德（Warwick Saupold）都是有大聯盟經驗的球員。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。