新南向突破 東協使節團訪印尼台商

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政府積極推動新南向政策，中華民國駐印尼代表處邀請東南亞國家協會（ASEAN）5個國家駐印尼的使節，今天前往萬隆參訪瞭解台商在工業及農業的成果。

駐印尼代表處官員向中央社記者表示，此行主要目的是要讓東南亞各國的友好官員了解台灣在印尼的投資，對當地的經濟成長、創造就業等，提供顯著貢獻。

官員表示，新南向政策不只是一個大方向，下面還有許多落實的計劃，包括農業及工業的合作計劃。

這次的東協使節團將參訪台商在印尼的紡織廠、咖啡園等經營成果。其中最受矚目的包括將參訪印尼紡織大王台商宋良浩家族的紡織廠。

此行也是新任駐印尼代表陳忠首次前往萬隆訪視，並與萬隆當地的僑團、台商團體交流意見，了解僑胞及台商的需求並提供協助。

另一方面，印尼總統佐科威對台特使翁俊民日前赴台接受台灣科技大學頒授名譽博士學位。他積極推動台印尼兩國金融、製造、科技、醫療等面向的合作。

翁俊民日前表示，台灣的「新南向政策」是正確道路，台灣與印尼未來可在海洋領域、製造業、高科技及觀光等領域上加強合作。

他指出，佐科威相當重視台灣，台印尼互補性高，應該要加強合作。1060224

(中央社)