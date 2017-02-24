金正男案 南韓促北韓坦白交代
南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會上就金正男遇刺案表示，北韓坦白交代、協助辦案才是上策。
南韓聯合新聞通訊社報導，北韓有過否認主謀爆破大韓航空858航班客機和魚雷擊沉「天安號」巡邏艦事件的「前科」，此次同樣對金正男遇刺是由北韓一手策劃的各方主張加以否認，並稱這是捏造事實。
鄭俊熙表示，北韓應考慮到越是否認，在國際上的形象就越不堪。
據外電報導，馬來西亞警方公布北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男初步驗屍報告表示，馬來西亞化學部門自金正男眼睛與臉上採樣化驗，結果顯示有VX神經毒劑。專家表示，若一次吸收高劑量，15分鐘便可能奪命。1060224
(中央社)
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