台觀光推廣團前進印度 引起廣泛迴響

配合新南向政策，觀光局駐新加坡辦事處與台灣觀光協會近日率推廣團到印度孟買、班加羅爾推廣台灣觀光，為200名印度觀光業第一線人員舉辦觀光培訓，迴響很大。

由交通部觀光局處長張隆成率團、觀光局駐新加坡辦事處主任謝長明安排，並由前觀光局長、現任台灣觀光協會副會長蘇成田領軍的印度地區台灣觀光推廣團，19到28日在印度孟買、班加羅爾推廣台灣觀光，參加旅展並舉辦推廣活動，共10家業者、27位團員參加。

蘇成田今天表示，印度人口近13億，且2016年有2000多萬人次出國旅遊，但去年只有3萬7000多人到台灣，是龐大的處女地，需要大力推廣。因此這次率10家業者參加推廣團，其中有半數業者首次到印度尋找機會，希望能讓更多印度民眾熟悉台灣，了解台灣之美。

他指出，推廣團先在孟買參加南印度最知名的企業對企業（B2B）展覽OTM旅展，設立台灣館，同時邀請鴻藝表演團以國樂結合街舞，讓印度業者認識台灣文化，還有鋁線藝術藝人鄧嘉銘用巧思及鋁線為參觀者折製英文姓名藝品，吸引大批印度業者排隊，同時了解台灣觀光產品，也吸引當地電視台採訪。

由於相關表演和活動吸引人潮，蘇成田和謝長明都表示，每加參展台灣業者幾乎都換了超過200張名片，有助未來拓展市場。

不過，謝長明說，這次最特別的是首次在印度舉辦印度觀光業者第一線人員培訓活動。今天在孟買的4個小時訓練課程中，共200名印度旅行社一線人員參加，由講師傳授如何在第一線跟民眾介紹、推廣台灣觀光旅遊特色，並課後考試，成績優秀者獲獎勵，希望藉此強化在印度推廣台灣觀光的品質。

謝長明表示，如果成效良好，未來還會在印度擴大舉辦印度觀光業者一線人員台灣觀光培訓課程。

他指出，觀光局也安排台灣觀光業者在此行熟悉印度文化與飲食習慣，實地體驗印度遊客的需求與偏好，包括首次到印度拓展市場的圓山飯店、楓樺台一渡假村，就特別觀察印度人的飲食喜好，作為將來接待印度旅客的飲食參考。

經2、3年在印度推廣台灣觀光，謝長明說，許多台灣業者反映，過去少有印度觀光業者接洽、規劃台灣行程，但現在每個月平均有1到2次接洽，旺季時每週都有印度業者接洽台灣行程，推廣逐漸出現成效。

謝長明表示，在做好印度B2B的推廣，掌控赴台旅遊團品質後，觀光局今年將加重B2C（企業對客戶）端的推廣，加強在印度媒體、網路的廣告曝光。1060224

(中央社)