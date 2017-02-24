劉德立主持政府獎學金記者說明會

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間23日與巴拿馬人力資源局（IFARHU）局長羅德里格茲（Yesenia Rodriguez）聯袂主持記者會，擴大宣傳台灣的3項獎學金計畫。

電視第2頻道「TVN電視台」及「巴拿馬星報」（LaEstrella de Panama）等13家主流平面及電子媒體應邀出席這項說明記者會。

劉德立致詞表示，由於教育為促進民族進步之基石，中華民國政府特別重視人才培育，業建立優良高等教育制度，並提供「臺灣獎學金」、「國合會國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」及「淡江大學美洲研究所數位學習碩士在職專班」3項獎學金計畫，以助友邦培育經濟發展的人力資源。

羅德里格茲也致詞表示，中華民國及巴拿馬基於友好合作關係，於1960年簽署文化協定以推動教育合作，迄今兩國獎學金計畫交流密切，今年獲獎學金的台灣12名受獎生即將於3月8日抵巴展開為期一年的西班牙語文研習。

接著表示，人資局以擁有第一世界的盟友臺灣為傲，對中華民國政府長年協助巴國作育英才，提供巴學子赴臺一流學府留學兼得學習華語文並精進英語的機會申謝。

劉德立隨後以圖文並茂的簡報向媒體詳介政府前述3項獎學金之宗旨、特色、申請條件及方式等，並接受記者熱烈提問。與會記者對獎學金涵蓋科系的廣泛及條件豐厚都表示讚佩。1060224

(中央社)