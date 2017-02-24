潘維剛選國民黨魁 洪秀柱：爭取黨員支持

我要評比

前中國國民黨籍立法委員潘維剛今天宣布參選國民黨主席，尋求連任的國民黨主席洪秀柱表示，每個參選人的關係基本上很多都有重疊，如何爭取黨員支持才最重要。

潘維剛上午在台北市宣布參選國民黨主席，並呼籲「黨內維新運動」，讓更多人願意參與國民黨的改變。

洪秀柱近中午在宜蘭縣參加一場退伍軍人協會聯誼餐會前受訪表示，這是國民黨內選舉，每個人在不同領域中都有一定程度的關係，每人的關係基本上很多都有重疊。

至於潘維剛參選，會不會彼此稀釋選票？洪秀柱說，也不一定誰影響誰，怎樣爭取黨員支持最重要。1060224

(中央社)