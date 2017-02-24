太平一家7口一氧化碳中毒 2死4送醫

台中市太平區中山路4段一棟大樓今天傳出疑似一氧化碳中毒案，台中市消防局說，到場時2人已明顯死亡，另有4人頭暈及身體不適送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台中市消防局於上午10時44分接獲報案指稱位於太平區中山路4段1棟12層樓高的集合住宅8樓，發生疑似一氧中毒意外，情況危急，隨即前往救援。

消防局指出，救護人員到場時發現一家7口中有2人已明顯死亡，還有4人出現頭暈及身體不適狀況，6人全數送往中國醫藥大學附設醫院救治，另外一名報案者則意識清楚，拒絕送醫。

中國醫藥大學附設醫院指出，6人到院時，其中許姓女子（34歲）與小兒子（7歲）到院前已經死亡，另外4名患者，包括外婆（55歲）、大兒子（16歲）、二兒子（14歲）及許女弟弟的女性友人等，目前意識清楚，生命跡象穩定，接受全氧治療中。

台中市消防局表示，這起意外疑因使用天然氣熱水器造成，正在調查確認中。救護人員到達時，發現緊鄰浴室及陽台的房間床上有2名患者已無生命跡象。經詢問報案人指稱，昨晚11時左右有使用熱水器，之後有沒有人再使用就不知道了。

對於這起疑似一氧化碳中毒意外，台中市消防局長蕭煥章指出，救護人員到場時，發現這家的熱水器裝在陽台上，但陽台有加裝窗戶，救護人員到場時發現陽台窗戶緊閉，可能因此導致一氧化碳蓄積而發生意外，真正死因仍待鑑定。1060224

(中央社)