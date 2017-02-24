水湳水資源中心打造首座社區型中水道系統

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水湳水資源回收中心打造全國首座社區型中水道系統！今日完工揭牌象徵台中水資源再生邁向新的里程碑！（陳世宗攝）

水湳水資源回收中心利用全國最大規模的薄膜生物處理系統，將民生汙水轉化為可再利用回收水，提供園區、綠地及住戶使用。（陳世宗攝）

陳世宗／台中報導

水湳水資源回收中心打造全國首座社區型中水道系統！24日完工揭牌，象徵台中水資源再生邁向新的里程碑。市長林佳龍說，水資源中心是水湳經貿園區首項完工的重大工程，未來供水範圍擴大至周遭社區與工業區，供應量增加到每日4000噸，打造「地下小水庫」，省水、省錢，更解決汙水問題。

水利局長周廷彰說，為打造水湳水資源回收中心「中水道管網系統」，該局針對再生水水質淨化技術、完整中水管網系統、健全建照審查規範要求等進行完善的規畫；去年起擴大汙水收集範圍至水湳園區八大公有建築、住宅、商業及文教等區，讓水資源更有效運用。

被喻為系統心臟的「薄膜生物處理系統(MBR)」去年7月裝設完成，整體工程順利完工，今日正式揭牌。市長林佳龍、水利局長周廷彰、地政局長張治祥、內政部台北第二辦公室副主任於望聖、市議員陳淑華等，共同揭牌。

林佳龍指出，水湳水資源回收中心打造全國首座社區型中水道系統，利用全國最大規模的薄膜生物處理系統將民生汙水轉化為可再利用回收水，透過中水道管網系統，提供給園區公共場館、綠地及住戶使用，預估每年可減少525萬噸自來水使用量、節省約5,000萬元自來水費用。

於望聖表示，今日水湳水資源回收中心完工是市府團隊努力的成果，相當感佩林佳龍對於市政的投入與付出；內政部已核定10億元注入水湳經貿園區建設，承諾未來在林市長任內，再投入至少100億元建設經費，全力支持地方發展。

林佳龍強調，中央所提出的「前瞻基礎建設計畫」，將針對流經台中市區的7條重要河川進行水環境建設，包括筏子溪、潮洋溪、麻園頭希、梅川、柳川、綠川及旱溪等，搭配明年2018世界花博，讓台中成為水岸花都，水與綠的宜居城市。

(中時)