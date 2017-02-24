成大今年首推「成星計畫」助弱勢學子
成功大學連年拿下「企業最愛大學畢業生調查」第一名，著重學術及研究及學生務實的觀念，才能獲得企業界青睞，成大以工學系起家，發展成研究型綜合大學，有9個學院、45個學士班，在臺中大學博覽會中以紮實的教學及研究成果及口碑受學生青睞。
成功大學的教學、學術及研究成果在世界擁有很高評價，根據2016年QA世界大學學科排名（QS World University Rankings），成大有17個學科排名在世界前200名，其中，還有4個學科擠進世界前50至100名，包括電子工程、土木工程、機械工程及建築學系等。此外，成功大學在QA2015年世界大學排名，名列全球第224名，比2014年進步8名。
成大近年進駐工研院、國家實驗研究院及經濟部中小企業玉成中心等單位，簽訂合作開發尖端科技，師生研究論文總篇數位居全國各大學的頂端地位，近10年來的的統計在台灣排名第二，僅次於台大；工程領域、材料科學、電腦科學均居台灣第一名、在世界排名則各居第23名到48名。
成大推出「大一全校不分系學生學程」，今年學測有11個名額、指考有3個名額，大一時可自由選課，校方依據學生的興趣及未來規畫，安排適合的導師進行輔導，探尋個人長才，除醫學系外，升大二時都可依各學系門檻再進行轉系銜接。
對於弱勢學生，成大更規畫多元學習輔導計畫。今年首推「成星計畫」，低收入、中低收入及特殊境遇學生都可申請，採學測及書審各50％進行審核，分文社、管理、理、工及生醫等5組學系，共提供52個名額，並可銜接「起飛計畫」，對學生的課業輔導、實習及職涯都有完整性的關照與輔導。
(中時)
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