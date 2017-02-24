華梵大學祭出6大特色 向學子招手

華梵大學各方面表現均獲各界肯定與好評，吸引學生諮詢。（陳淑娥攝）

位於新北市石碇區的華梵大學，在學校環境、研究、教學及服務方面，均獲國際及社會各界肯定與好評，並具有眾多特色，包括重視品德教育、落實導師制度；教學卓越大學、優良教學品質及接軌國際教育、實現出國學習夢想等6大特色，今天在大學博覽會吸引學生紛紛諮詢。

華梵大學基於多年來奠定的優良教學基礎，自2006年至2014年連續9年獲得教育部補助「教學卓越計畫」，總計共獲得3億4千5百70萬餘元的補助，顯見辦學績效獲得教育部高度肯定。

在接軌國際教育、實現出國學習夢想部分，積極推展國際學習，大學四年，每10個學生就會有4個學生出國實習、至海外姊妹校擔任交換學生，或出國參與專業遊學課程。

華梵大學為實踐翻轉教學，將教室建立在實際的社會場域之中，透過課程及產學計畫，引導學生直接進入地方，協助在地社區創新發展，將石碇、深坑、坪林、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮等區域，列入社區營造與社會服務的重點，並將在地空間成為學生的學習基地、實踐場域，學生可以進行創新實作及創業練習，讓華梵與地方共生共榮，期望實踐「華梵無邊界校園」的願景。

創辦人曉雲法師，為佛教界大德比丘尼，集教育家、宗教家、藝術家於一身，提倡重視德育的覺性教育。曉雲法師之德行感召其弟子、華梵護持委員與十方善士共同出錢出力，在海拔550公尺的大崙山上創辦第一所由佛教人士成立的高等學府─華梵大學。

(中時)