華梵大學祭出6大特色 向學子招手
位於新北市石碇區的華梵大學，在學校環境、研究、教學及服務方面，均獲國際及社會各界肯定與好評，並具有眾多特色，包括重視品德教育、落實導師制度；教學卓越大學、優良教學品質及接軌國際教育、實現出國學習夢想等6大特色，今天在大學博覽會吸引學生紛紛諮詢。
華梵大學基於多年來奠定的優良教學基礎，自2006年至2014年連續9年獲得教育部補助「教學卓越計畫」，總計共獲得3億4千5百70萬餘元的補助，顯見辦學績效獲得教育部高度肯定。
在接軌國際教育、實現出國學習夢想部分，積極推展國際學習，大學四年，每10個學生就會有4個學生出國實習、至海外姊妹校擔任交換學生，或出國參與專業遊學課程。
華梵大學為實踐翻轉教學，將教室建立在實際的社會場域之中，透過課程及產學計畫，引導學生直接進入地方，協助在地社區創新發展，將石碇、深坑、坪林、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮等區域，列入社區營造與社會服務的重點，並將在地空間成為學生的學習基地、實踐場域，學生可以進行創新實作及創業練習，讓華梵與地方共生共榮，期望實踐「華梵無邊界校園」的願景。
創辦人曉雲法師，為佛教界大德比丘尼，集教育家、宗教家、藝術家於一身，提倡重視德育的覺性教育。曉雲法師之德行感召其弟子、華梵護持委員與十方善士共同出錢出力，在海拔550公尺的大崙山上創辦第一所由佛教人士成立的高等學府─華梵大學。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。