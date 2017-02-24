真復合劈腿大亨？正宮：我一直當他是家裡的人

傳周焯華復合陳慧玲，並要求Mandy Lieu遠離香港。（圖／取自《on.cc東網》；達志影像）

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）前年沾上混血名模Mandy Lieu，兩人上演世紀牽手，氣得正宮陳慧玲在同年底提出離婚，去年一整年，周焯華依舊傳出在正宮與小三之間打轉，最近陳慧玲再次於IG上傳與大亨等全家合影，被解讀為復合成功，對此陳慧玲正式回應：「我一直當他是家裡的人。」

Mandy Lieu與陳慧玲前年一前一後替周焯華生下一女，去年Mandy在英國生下第二胎後，傳周焯華送上千萬豪宅與上億現金給Mandy當生活費，僅要求Mandy不要回到香港，另一方面周焯華又頻頻示好陳慧玲，兩人關係明顯回溫，陳慧玲也取消離婚申請，低調「回收」大亨。

對於外傳與周焯華復合，據《on.cc東網》報導，陳慧玲說：「我一直當他（周焯華）是家裡的人，現在生活很開心，其他不回應」，留給外界許多想像，而Mandy是否真的被周焯華禁止回香港？經紀人說很久沒跟她連絡，「不清楚，你要問她」。

(中時電子報)