真復合劈腿大亨？正宮：我一直當他是家裡的人
澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）前年沾上混血名模Mandy Lieu，兩人上演世紀牽手，氣得正宮陳慧玲在同年底提出離婚，去年一整年，周焯華依舊傳出在正宮與小三之間打轉，最近陳慧玲再次於IG上傳與大亨等全家合影，被解讀為復合成功，對此陳慧玲正式回應：「我一直當他是家裡的人。」
Mandy Lieu與陳慧玲前年一前一後替周焯華生下一女，去年Mandy在英國生下第二胎後，傳周焯華送上千萬豪宅與上億現金給Mandy當生活費，僅要求Mandy不要回到香港，另一方面周焯華又頻頻示好陳慧玲，兩人關係明顯回溫，陳慧玲也取消離婚申請，低調「回收」大亨。
對於外傳與周焯華復合，據《on.cc東網》報導，陳慧玲說：「我一直當他（周焯華）是家裡的人，現在生活很開心，其他不回應」，留給外界許多想像，而Mandy是否真的被周焯華禁止回香港？經紀人說很久沒跟她連絡，「不清楚，你要問她」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。