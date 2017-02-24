中職聯隊鬥日本 擬派王溢正、鄭凱文先發
2017中職日職對抗賽今舉行壯行記者會，連續兩年擔任中職聯隊總教練的洪一中，今與四隊球員代表一同出席活動，他表示，去年兩場交流賽都輸，今年希望拿下一勝，也期盼球員能把態度拿出來，打出精彩比賽。
日本國家代表隊，連兩年邀請中職聯隊進行交流，洪總直呼實在相當難得，他說，基本上帶去的球員都要上場，去年沒有贏，加上球員比賽態度有點不積極，今年會與選手溝通，雖然還在調整，但還是希望打出好比賽。
目前兩場賽事先發投手人選，洪總指出，應該都會以本土先發為主，第一場因為會與陣中投手較熟悉，會派出王溢正先發，第二場還要再看看，不過鄭凱文的可能性滿大的，先發應該都是投個兩三局。
今年中職開季前，等於分成兩隊，一隊進行經典賽，一隊則是來打台日對抗，洪總回應，其實兩隊實力應該都是伯仲之間，這一隊的選手很多也都是主力打者，兩隊打起來，這隊應該也不一定會輸，這就是棒球。
(中時電子報)
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