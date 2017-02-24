二二八連假 屏東25日起交通管制

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二二八連續假期即將到來，屏東縣警方自明天起到28日，針對台1線遊客往返墾丁、台東觀光必經之路及恆春半島，進行交通管制。

警方表示，管制路線自台1線枋寮以南、台17線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，另為因應台1線436公里至441公里易壅塞路段，將視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流。

警方表示，為了節省警力，這次將運用號誌自動燈控方式疏導，對於鄉親要求減短等待秒數，將要求路口執勤警員務必縮短東西向等待時間，也派員視車流狀況不定時連線警察廣播電台，提供最新路況。

恆春半島地區管制路段為車城鄉台26線和平路口、中正路口及中山路124巷前；熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台26線31k至32k道路兩側禁止停車；墾丁大灣路段。1060224

(中央社)