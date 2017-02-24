絕命VX神經毒 日本奧姆真理教也用過

我要評比

馬來西亞警方今天公布，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男是死於VX神經毒劑。事實上，日本奧姆真理教也曾經使用過，奪走1命。

美聯社報導，1995年以沙林毒氣攻擊東京地鐵，造成10幾人死亡，數10人受傷的日本奧姆真理教，也曾經使用VX，在至少3名受害者身上測試，造成1人死亡，這名死者被奧姆真理教教徒懷疑是警方線民。

奧姆真理教的教徒表示，他們假裝外出跑步，然後用注射筒，將致命的VX神經毒注入受害人頸部。當時，1名被信徒懷疑是警方眼線的受害者昏迷10天後不治。

英國「衛報」（The Guardian）報導，據美國智庫「外交關係協會」（CFR）資料，VX是至今所有神經毒劑中最致命的一種，只要一滴經由皮膚吸收，「就足以對神經系統產生致命性破壞」，毒性較1995年日本東京地鐵遭奧姆真理教攻擊所用的沙林毒氣還強100倍。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，曝露於致命劑量的VX毒劑時，「會迅速造成意識喪失、抽搐、癱瘓及窒息」，皮膚只要接觸到10毫克的VX就足以致命。（譯者：中央社劉淑琴）1060224

(中央社)