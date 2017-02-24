鄭州迪士尼羅生門 迪士尼聲明未參與
迪士尼官方發布聲明指出，華特迪士尼（中國）有限公司確實與河南省政府於2015年11月簽署備忘錄，但這只是授權第三方可提供正版迪士尼商品，沒有在鄭州文創園投資，也沒有參與建設。
近來迪士尼將在河南鄭州興建樂園的消息傳開來，事件的真假也引起外界猜測。其中，頂著「華特迪士尼國際特別項目總監」身份出面簽約的孟德楷，與他有關的公司打著「迪士尼」旗號「圈地」萬畝以上。
上海澎湃新聞今天報導，華特迪士尼公司企業傳訊部日前回覆該媒體，已向河南省政府發出一份聲明，表達公司並未參與投資。
至於日前出面參與「華特迪士尼鄭州項目」簽約的所謂「迪士尼高管」孟德楷，華特迪士尼回覆，該公司與孟德楷擔任法人代表的多家公司沒有任何關係，對這些公司的行為無法置評。
華特迪士尼並指出，「華特迪士尼公司對於員工的個人行為不予置評」。
報導稱，據不完全統計，孟德楷從2011年至今，打著「迪士尼」旗號在河南省鄭州市、安徽省合肥市、內蒙古包頭市、浙江省寧波市等地開發的文化園區、產業園區等項目「圈地」逾萬畝，總投資金額近人民幣300億元。
孟德楷也曾代表迪士尼與合肥市政府有過接觸，在合肥濱湖新區推進「迪士尼」主題文化項目。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。