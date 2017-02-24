鄭州迪士尼羅生門 迪士尼聲明未參與

我要評比

迪士尼官方發布聲明指出，華特迪士尼（中國）有限公司確實與河南省政府於2015年11月簽署備忘錄，但這只是授權第三方可提供正版迪士尼商品，沒有在鄭州文創園投資，也沒有參與建設。

近來迪士尼將在河南鄭州興建樂園的消息傳開來，事件的真假也引起外界猜測。其中，頂著「華特迪士尼國際特別項目總監」身份出面簽約的孟德楷，與他有關的公司打著「迪士尼」旗號「圈地」萬畝以上。

上海澎湃新聞今天報導，華特迪士尼公司企業傳訊部日前回覆該媒體，已向河南省政府發出一份聲明，表達公司並未參與投資。

至於日前出面參與「華特迪士尼鄭州項目」簽約的所謂「迪士尼高管」孟德楷，華特迪士尼回覆，該公司與孟德楷擔任法人代表的多家公司沒有任何關係，對這些公司的行為無法置評。

華特迪士尼並指出，「華特迪士尼公司對於員工的個人行為不予置評」。

報導稱，據不完全統計，孟德楷從2011年至今，打著「迪士尼」旗號在河南省鄭州市、安徽省合肥市、內蒙古包頭市、浙江省寧波市等地開發的文化園區、產業園區等項目「圈地」逾萬畝，總投資金額近人民幣300億元。

孟德楷也曾代表迪士尼與合肥市政府有過接觸，在合肥濱湖新區推進「迪士尼」主題文化項目。1060224

(中央社)