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新手爸媽護子心切 反讓黑腳企鵝寶寶餓肚子

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新手爸媽忘記餵食 黑腳企鵝寶飽餓肚子
黑腳企鵝「＃47」滿月了，體重從一開始過輕，現在逐漸接近標準值。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園黑腳企鵝「黑孝」、「小乖」上個月第一次當爸媽，生下編號47號的寶寶，但因為沒有育雛經驗，兩人爭相搶著照顧，「護子心切」反而讓寶寶沒東西可吃，保育員只好啟動人工哺育機制，才讓「#47」的體重重新長回來。

黑孝、小乖是動物園第一以及第二批從韓國和日本引進的黑腳企鵝，雖然已到台灣多年，上個月卻是首次育雛。動物園發言人曹先紹形容，這對新手爸媽育雛的過程可說是一場戰爭，例如當保育員把即將破殼的蛋還給牠們時，兩隻企鵝都想把蛋藏在自己身下保護。

而等到寶寶終於破殼而出，需要爸媽餵食時，黑孝、美乖卻又會不停干擾正在餵食的一方，想要由自己負責餵寶寶。曹先紹說，也因為如此，出生時重量58.3公克的「#47」，仍遲遲無法達到標準值，保育員只好啟動人工哺育，每天上、下午各餵一次，才能確保牠獲得足夠營養，目前體重已有1066克，距離標準值還差約100克。

(中時)

關鍵字：企鵝寶寶保育員動物園
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