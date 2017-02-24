吳敦義批郝「輕諾者寡信」？郝辦：一點都不輕
前副總統吳敦義24日上午接受前總統府副秘書長羅智強網路專訪，吳拒絕承諾若當黨主席、2018年六都要過半，還說「輕諾者寡信」，疑在諷刺提出這項訴求的副主席郝龍斌，郝辦24日下午回應，郝龍斌從來不是輕諾寡信之人，從政以來言出必行，經得起考驗，對於2018的目標，郝不但立下目標、也承諾政治責任，相信吳並非在指郝。
郝辦發言人徐巧芯表示，郝龍斌至各地與黨員座談，他認為黨員現在最在意的是「誰能把國民黨重新帶起來」，而大家最關心的就是2018的選舉。郝認為，黨主席參選人如果沒有辦法承諾黨員和支持者2018的願景與未來，卻只談自己2020的角色，那麼要怎麼喚起黨員有熱情？願意跟著國民黨一起往前衝？
徐巧芯指出，郝龍斌認為「權責相符才能全力以赴」，領導人不能只想要黨主席的權力，而對應負的責任閃爍其詞。國民黨現在是「關關難過」、但「關關要過」，所有黨主席參選人應對2018大選立下目標並且承諾。這個許諾一點都不「輕」，所有藍軍支持者都在期待。
(旺報)
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