台灣首把古琴萬壑松 竹市文化局展出

新竹市文化局展出竹塹先賢林占梅古琴，經古琴專家單志淵（右）1比1完美複製，林的玄孫林事樵（左）到場參加。（徐養齡攝）

有看過台灣第一把古琴嗎？新竹市文化局即日起展出竹塹先賢林占梅的珍藏古琴「萬壑松」，經古琴專家單志淵複製成完美1比1美琴，另安排專題演講、親子活動，今天上午舉辦開幕式，歡迎民眾參展。

文化局表示，林占梅珍藏「萬壑松」古琴，是台灣歷史有紀錄的第一把古琴，2008年單志淵老師以1比1比例複製，二代文化瑰寶風華再現。

林占梅與單志淵都是新竹人，這次展覽結合古藝代表的林占梅與透過科技製作古琴的單志淵，展開兩個世代的精采對話，展覽還有林占梅的詩品與相關史料供民眾查閱，單志淵的古琴樂器共鳴音箱專利發明，也首次在美術館公開發表。

(中時)