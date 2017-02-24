2017插花藝術展 與史博館一同迎接春天到來
春天來了，花知道。國立歷史博物館於02/24(五)至3/5(日)舉辦《有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展》，228連假不妨安排一天至史博館賞花、插花、解花語，迎接美好的春天吧！
國立歷史博物館自1984年起即與中華花藝文教基金會合辦中華插花藝術展，每年訂定別具意義的主題讓花藝家發想、創作，深受好評。今年引《尚書》「簫韶九成，鳳凰來儀」，言其奏蕭詔九個樂章後，有鳳凰隨樂起舞，呈現瑞應祥和的景象，訂定《有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展》主題，呼應宋代古人將插花、焚香、點茶、掛畫的生活「四藝」，藉花藝傳達吉祥瑞氣、歲時花訊的生活美學。
展間除欣賞花藝家們獨具個人特色的作品，史博館精心安排花藝師們每日11:00和15:00現場示範插花藝術，2/24(五)至2/26(日)於館方中庭舉辦花藝市集，策劃「畫花花，送盆栽」及「小小解語花，史博闖通關！」活動。邀請民眾觀察周遭的花草，用紙筆畫出屬於自己的一花一世界，只要將畫好的花兒送給史博館，即可獲得清新空氣的小盆栽！闖關遊戲則以任務卡方式，提供購票入場民眾認識館藏與花藝展品，完成任務者可獲得罐頭盆栽，活動贈品數量有限，送完為止！
本展搭配「八館結盟—館際票務合作優惠方案」，持八館106年度票根和有效會員卡，可以優惠價參觀史博館！更多相關訊息請上史博館官網查詢。
(中時電子報)
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