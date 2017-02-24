台中市北屯軍功太原路幹管漏水 搶修完畢

我要評比

北屯軍功太原路幹管漏水搶修完畢，平地大部分區域已恢復供水！（陳世宗翻攝）

自來水公司設於台中市北屯區軍功路與太原路之幹管，23日被發現滲水到路面，經水公司實施停水並漏夜搶修後，烏日、南區、大里等平地區域大部分已於今日上午陸續恢復供水。

至於其餘地勢較高地區，自來水公司預計今晚11時前也可恢復正常供水。停水期間請關閉抽水機電源並配合節約用水。停水期間，自來水公司並提供多處取水站，可撥打免費客服專線1910。

(中時)