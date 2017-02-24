詹啟賢捲入三一九案 洪秀柱：用人不疑

中國國民黨主席參選人詹啟賢遭人質疑未清楚交代三一九槍擊案疑點。國民黨主席洪秀柱今天在宜蘭說，過去她請詹啟賢擔任副主席，就代表對他的信任。

媒體報導，國民黨副主席陳鎮湘表示，兩顆子彈的答案，到現在都還不明確，「你當奇美醫院的院長，你的病患進來了，難道你不知道嗎？」、「沒關係呀，兩顆子彈交代清楚再說」，暗指曾擔任奇美醫院院長的詹啟賢未清楚交代三一九槍擊案疑點。

「用人不疑、疑人不用」洪秀柱對此表示，過去她請詹啟賢擔任國民黨副主席，就代表對他的信任，且賦予他很多任務。這段日子以來，詹啟賢對黨務工作推展也有很大的幫助。

洪秀柱表示，陳鎮湘以目前身分對外發表言論，這是有點欠妥當，可能他是軍人出身，有時情緒上很直率，相信陳鎮湘不是故意的。1060224

(中央社)