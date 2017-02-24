不爽前妻討客兄 男子離婚屢出言恐嚇

吳女與潘男原是夫妻，兩人育有一子，卻因吳女發生婚外情，潘男抓姦後離婚，他發現前妻仍與外遇的陳男繼續來往，懷疑自己受騙離婚，遂不斷傳訊息恐嚇兩人，吳女不堪其擾怒提告，潘男坦承因內心氣憤鬱悶，才會傳訊恐嚇，並未真正傷害對方。

40歲的潘男大學畢業當油漆工，原與吳女結婚育有一個兩歲兒子，因為薪水不豐，兩人同住在中西區吳女的娘家，原本婚姻甜蜜，吳女近年卻認識在機車行工作的陳男，展開一段外遇戀情。

潘男感覺妻子日漸冷淡，心生懷疑，找徵信社調查，將兩人抓姦在床，原本欲提告，在丈母娘緩頰下，兼考量孩子感受，選擇原諒。

夫妻芥蒂已成，兩人最後踏上離婚一途，潘男與吳女從此分房睡，但仍住吳女娘家，最近他發現前妻還跟陳男繼續來往，感覺受騙離婚，心有不甘，屢屢傳訊息給兩人。

「那天尾隨你們，原本要拿刀刺向你...」、「我有手槍與土製炸彈」，潘男不斷傳手機訊息給吳女與陳男，兩人不堪其擾，選擇報警。

潘男認定陳男就是破壞一家婚姻的元凶，坦承因為戴綠帽又有受騙離婚的感覺，感嘆前妻嫌自己沒錢，不願在一起，身為男人心有不甘，才猛傳簡訊要嚇對方，但僅是心裡不舒服而發洩的氣話，並沒有去做。

(中時)