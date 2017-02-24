搶詮釋權？ 陸「228事件」70年紀念會昨召開

由大陸統戰部和台盟共同舉辦，在北京召開的紀念「228人民起義」70週年的座談會。（圖/中新社）

隨著228事件70週年進入倒數計時，兩岸近日來的詮釋爭議也逐漸白熱化。曾透過國台辦表明會擴大紀念的大陸官方，以統戰部與台盟中央為首，昨日在北京召開了紀念台灣人民「228起義」70週年座談會。會議上除了台盟前主席張克輝、現任主席林文漪等台盟高層外，亦邀請學者戚嘉林、親歷者代表黃幸等人發表演講。

據大陸鳳凰網報導，面對228事件這場歷史傷痛即將屆滿70週年，大陸官方有意地在今年擴大對事件的詮釋權，遂在昨日由統戰部和台盟中央聯合在北京舉辦座談會，試圖透過輿論和網路力量，對228事件重新定義。現任台盟主席林文漪在回顧歷史時提到，「70年前的2月28日，英勇愛國的臺灣人民，發動了反對國民黨獨裁統治的愛國民主運動，與大陸人民的3反運動相互呼應，表現出臺灣的愛國精神。」但隨後話鋒一轉，卻開始批評台灣不承認九二共識，讓這場座談會呈現濃濃的政治意圖。

前任台盟中央主席張克輝。（圖/新華社）

二次世界大戰結束後，以陳儀為首的行政長官公署，負責接收台灣和日本殖民政府遺留的相關人事物。短短幾年卻因官員腐敗和物資匱乏，導致物價飛漲而民不聊生。在這樣的背景之下，從一起台北市大同區的查緝私煙點燃，讓整個島內掀起串連與抗爭活動，因時間正好在當年的2月28日，故被後人稱為「228事件」。但隨後陳儀的猛撞處置，引入軍隊入台來鎮壓，卻讓這個和平的抗議事件，變成了一場屠殺和撕裂台灣社會的傷痕。

時至今日，228事件雖已名列國定紀念日，政府也對當年受難者與其遺族表示歉意和補償，相關研究和檔案更如雨後春筍般出現，但對於整個台灣社會而言，卻仍是一道深不可測的傷疤，每每碰觸總容易引發政治、族群或黨派之間的對立與衝突。如今若再牽扯入將事件定調為「人民抗暴起義」的大陸，恐讓這道歷史傷疤更難癒合，也更讓眾人回復至理性的研究與討論。

(中時電子報)