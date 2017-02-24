公車上有狼！工程師磨蹭女大生臀部被逮
33歲的林姓男子今（24日）上午9時許搭乘706公車，在公車內先觀察車內女乘客，鎖定22歲曾姓女大生後，走到她後方，假借公車煞車之際，用下體磨蹭曾女屁股。一旁女乘客見狀大喊「有色狼！」司機隨即將車輛停在頂溪捷運站一號出口，通知永和警分局到場，警方將他帶回偵訊。
據悉，林男任職某科技公司工程師，他一開始矢口否認犯案警方出示畫面及證人指證，林男最後才坦承，有用下體磨蹭曾女屁股，對於一時衝動的行為感到非常抱歉。
陳姓女乘客向警方表示，林男已非第一次，上個月曾發現他用同樣手法猥褻另一名女子，警方訊後依違反性騷擾防治法將林男移送法辦。
(中時)
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