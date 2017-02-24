2017大學博覽會揭幕 海軍陸戰隊儀隊開場
由中國時報主辦的「2017大學博覽會」，上午在海軍陸戰隊樂儀隊演出中熱鬧揭幕！展場分為四大展區、近200個攤位，吸引中部地區許多高中職率領學生團體參觀，而參展學校也使出渾身解數，推出各種互動活動招攬考生。
威風凜凜的軍官站在台上甩槍、轉槍，吸引許多學子觀賞，還有配合流行樂曲、踩著舞步耍槍的儀隊演出更顯活力十足，精采程度讓學生們驚嘆。緊接著，旺旺中時媒體集團副總裁吳根成、台中市長林佳龍與參展院校的大學校長一同為活動剪綵，氣氛熱絡。
吳根成表示，中國時報多年來關心高等教育，更希望用具體的行動重視高教，早在23年前就開辦大學博覽會活動，今年更首次移師台中舉辦，讓中部學子了解各大專院校的特色，其中，由台灣大學領軍的「台大校際合作」系統共有7校參加，可達到1+1大於2的效益。
林佳龍說，中部第一場大學博覽會舉辦首日就吸引大批人潮，市府近年來也積極促進產學合作，與中部地區28所大學緊密交流、推動產業4.0、產學研聯盟等策略。
林佳龍強調，台中市是「盛會城市」，展場除有好的設備，政府與民間一起推動，更能帶動周邊整體發展，目前行政院已同意支持興建中台灣百億會展中心，盼到時能引領群聚效應。
包括亞洲大學創辦人蔡長海、台灣大學副校長張慶瑞、台灣科技大學校長廖慶榮、中央警察大學校長刁建生、國防大學副校長丘樹華及國內多所大專院校校長紛紛上台介紹自家特色、盼招攬更多優秀學子。
而各個攤位上，參展大專院校的師生也推出活動吸引考生目光，亞洲大學在現場設置儀器、為家長與考生免費健檢，護理系師生更抱著娃娃進行現場育兒教學；東海大學則擺出最受歡迎校園美食東海鮮乳開放暢飲；台師大則有抱獅子、拍照打卡送贈品活動，現場熱鬧滾滾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。