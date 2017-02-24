2017大學博覽會揭幕 海軍陸戰隊儀隊開場

我要評比

「2017大學博覽會大學博覽會」24日在台中市「中時國際會展中心」盛大開幕，軍事學校將官級校長、院長到場參與。（黃國峰攝）

軍事學校不缺席，各校將官級校長、院長都到場，為國軍人才招募新血。（黃國峰攝）

舞台表演活動警察專科學校學生與台中市警察局薩克斯樂團合作，唱警察進行曲。（黃國峰攝）

「2017大學博覽會大學博覽會」今上午在台中市「中時國際會展中心」盛大開展，舞台表演活動，台中市警察局展才藝，組成薩克斯樂團上台表演。（黃國峰攝）

「2017大學博覽會大學博覽會」今上午在台中市「中時國際會展中心」盛大開幕，台中市長林佳龍、旺旺中時媒體集團資深副總統裁吳根成及各校校長等人，共同為活動剪綵。（黃國峰攝）

「2017大學博覽會大學博覽會」今上午在台中市「中時國際會展中心」盛大開幕，由國軍儀隊表演揭開序幕。（黃國峰攝）

「2017大學博覽會大學博覽會」今上午在台中市「中時國際會展中心」盛大開幕，由國軍儀隊表演揭開序幕。（黃國峰攝）

軍事學校不缺席，各校將官級校長、院長都到場，為國軍人才招募新血。（黃國峰攝）

亞大護理系請出「假寶寶」示範，相當特別。（黃國峰攝）

警察專科學校，打美女牌，全身帥氣制服，發傳單。（黃國峰攝）

由中國時報主辦的「2017大學博覽會」，上午在海軍陸戰隊樂儀隊演出中熱鬧揭幕！展場分為四大展區、近200個攤位，吸引中部地區許多高中職率領學生團體參觀，而參展學校也使出渾身解數，推出各種互動活動招攬考生。

威風凜凜的軍官站在台上甩槍、轉槍，吸引許多學子觀賞，還有配合流行樂曲、踩著舞步耍槍的儀隊演出更顯活力十足，精采程度讓學生們驚嘆。緊接著，旺旺中時媒體集團副總裁吳根成、台中市長林佳龍與參展院校的大學校長一同為活動剪綵，氣氛熱絡。

吳根成表示，中國時報多年來關心高等教育，更希望用具體的行動重視高教，早在23年前就開辦大學博覽會活動，今年更首次移師台中舉辦，讓中部學子了解各大專院校的特色，其中，由台灣大學領軍的「台大校際合作」系統共有7校參加，可達到1+1大於2的效益。

林佳龍說，中部第一場大學博覽會舉辦首日就吸引大批人潮，市府近年來也積極促進產學合作，與中部地區28所大學緊密交流、推動產業4.0、產學研聯盟等策略。

林佳龍強調，台中市是「盛會城市」，展場除有好的設備，政府與民間一起推動，更能帶動周邊整體發展，目前行政院已同意支持興建中台灣百億會展中心，盼到時能引領群聚效應。

包括亞洲大學創辦人蔡長海、台灣大學副校長張慶瑞、台灣科技大學校長廖慶榮、中央警察大學校長刁建生、國防大學副校長丘樹華及國內多所大專院校校長紛紛上台介紹自家特色、盼招攬更多優秀學子。

而各個攤位上，參展大專院校的師生也推出活動吸引考生目光，亞洲大學在現場設置儀器、為家長與考生免費健檢，護理系師生更抱著娃娃進行現場育兒教學；東海大學則擺出最受歡迎校園美食東海鮮乳開放暢飲；台師大則有抱獅子、拍照打卡送贈品活動，現場熱鬧滾滾。

(中時)