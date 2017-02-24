天公不作美 梅竹賽雨中登場

清交大校長共同為梅竹賽敲響序幕。（徐養齡翻攝）

清、交大傳統賽事「梅竹賽」24日在雨中敲響戰鼓，雖然天公不做美，但絲毫不影響與會師生的熱情，現場氣氛非常熱絡，迫不及待迎接梅竹賽的正式開打！現場兩校的火力班同學也分別身穿代表清大的紫色、代表交大的紅色的衣服、綁上頭巾，氣勢高昂。

清大校長賀陳弘和交大校長張懋中今天為比賽敲鑼揭開序幕，表示梅竹賽是校友們最驕傲的傳統，儘管在多年之後仍會懷念當時梅竹賽的記憶。

交通大學校長張懋中笑說，清交兩校的關係是「我中有你，你中有我」，兩校的選手可能因為研究所而到隔壁學校，有著緊密的關係，期許交清兩校同勝、共享比賽，相互成長。

(中時)