男酒駕擦撞3車 車輛側翻橫躺馬路

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車輛肇事後，側翻橫躺馬路。（楊明峰翻攝）

蕭姓男酒駕行經桃園市平鎮區振平街與金陵路口時，先跨越對向車道擦撞車輛，急轉方向盤切回原車道，向前連續擦撞2台車，隨即撞上電線桿後側翻90度橫躺馬路。

26歲蕭姓男子24日上午8時許酒駕行經桃園市平鎮區振平街與金陵路口時，先跨越對向車道擦撞車輛，急轉方向盤切回原車道，向前連續擦撞2台車，隨即撞上電線桿後側翻90度橫躺馬路，警方獲報趕到，發現蕭男自行脫困，而酒測值高達0.28mg。

蕭男供稱，前1天晚上在ＫＴＶ與人喝酒到天亮，急著上班才酒駕，訊後被依公共危險罪嫌移送偵辦。

(中時)