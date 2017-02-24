大學博覽會登場 跨校選課成吸睛特色

跨校選課成為大學吸睛特色！台大率領台科大、台師大、虎尾科大、雲科大、台藝大、國北教大共7校，參加中國時報主辦的台中場大學博覽會，聯合組成「台大校際合作」區，這幾所學校皆透過成立教學聯盟、跨校選課的方式，提供學生多元、跨領域的課程內容，各校圖書館也資源共享，讓學生更具競爭力。

台大註冊主任洪泰雄說，台大、台師大、台科大組成的「國立台灣大學系統」以及台大與雲林科技大學、虎尾科技大學組成的「國立雲林大學系統」，目前因應政府新南向政策，積極到東南亞地區招生、與當地密切師生交流，並建置海外的招生平台，希望招收到當地最優秀的高中生來台就讀。

此次台大及教育策略聯盟的夥伴學校皆參加了大學博覽會，洪泰雄說，雖然台大招生方式有很多種，但作為頂尖大學，還是希望藉由與學生直接面對面的溝通，讓學生更了解學校校系和自己的性向。

各校合作成立系統、聯盟已成趨勢，台大、台師大、台科大去年3月組成「國立台灣大學系統」，3校開放互相選課、互補有無，讓學生跨校修課達到「1+1+1大於3」的效果，除課程共享外，圖書館資源、餐廳、福利社等也都可共用，更有交通接駁車每天巡迴3校區，縮短跨校通勤時間及距離。

在國際化方面，各校也做了很大的努力，台大在世界大學學科領域排名榜中，共有26個領域進入世界前百大、17個領域排名世界前50大，其中以電子與電機工程領域排名第15名最佳。

台大每學期的學士班開出超過6千門課程，其中9百多門是全英文授課，並提供42 個跨系（院）的科際整合學程；另國外締約學校數亦有507校，分布61個國家，其中重要合作計畫包含56個跨國雙聯學位計畫、458個交換學生計畫、35個交換教授計畫及年逾千人的海外暑期班計畫。

(中時)