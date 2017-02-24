去年交流賽小緊張 王柏融今年平常心應戰
Lamig桃猿王柏融，今年雖無緣打經典賽，但入選中職聯隊，將連續兩年代表中職，與日本國家隊對抗，他指出，去年去比賽比較緊張，今年心裡就比較平靜，希望以平常心面對這兩場賽事。
去年中職日職對抗賽，王柏融當時兩場都先發出賽，留下8打數1安打，打下1分打點，表現平平，王柏融坦言，去年有點緊張，今年希望就是平常心出賽。
至於最想對上的日本投手，王柏融回應，都很想對上，畢竟能夠穿上日本國家隊衣服，絕對都是日本強投，對上他們都想打安打，之前比賽，對菅野智之，還有則本昂大都相當有印象。
目前王柏融的狀況，也備受各國球探矚目，有望藉由這場交流賽事打出身價，他指出，球探有沒有來看都一樣，自己就是盡力去發揮，打出自己該有的成績，表現出來給大家看。
(中時電子報)
關鍵字：王柏融
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