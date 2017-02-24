遏性侵 印度克勒拉省對性犯罪者造冊

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不時傳出強暴案的印度，在南部克勒拉省（Kerala）創全印之舉，將把性犯罪者造冊，同時設立性犯罪被害人救濟基金，以遏阻性犯罪，幫助被害人。

「印度人報」（The Hindu）今天報導，印度克勒拉省總都沙塔席凡（P. Sathasivam）昨天在施政報告中，提出上述創新措施。

沙塔席凡說，所有性犯罪者將被登記造冊，性犯罪者名冊將包含性犯罪者的所有身份資料，讓公眾可以查閱。

克勒拉省上述措施將是印度首次把性犯罪者造冊，希望遏阻性犯罪不斷發生。

此外，沙塔席凡指出，克勒拉省也將設立性犯罪被害人救濟基金，提供兒童與成年性犯罪被害人臨時救濟。這也是印度首次創舉。

根據印度媒體先前報導，印度平均每3分鐘就有一起針對女性的犯罪，每21分鐘就有一起性侵案。主要歸因於印度社會普遍認為女子遭到性侵，肯定是行為不檢，而警方每次接獲性侵案件的不作為，也助長性侵案件層出不窮。

最近，連寶萊塢當紅女星也遭前司機夥同其他嫌犯當街攔截綁架，然後輪暴拍下不雅照片，引發婦女團體和寶萊塢工作者的憤怒。1060224

(中央社)